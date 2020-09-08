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Adıyaman çiftçisinin tütün telaşı başladı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 08.09.2020 11:01 | Son Güncelleme

Çelikhan ilçesinde yöre halkının en önemli gelir kaynaklarından biri olan tütünün hasadında yüksek verim bekleniyor - İlçe Ziraat Odası Başkanı Abdurrahman Kaya: - "Geçen yıl 9 bin 500 ton civarında hasat oldu. Bu yıl yüzde 10-15 artışla 10 bin tonun üzerine çıkmayı hedefliyoruz"

ORHAN PEHLÜL - Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde yöre halkının önemli gelir kaynaklarından olan tütünün hasadı başlarken, rekoltede artış bekleniyor.

Tütün üreticileri, sabahın ilk ışıklarıyla tarlalara gidip ürünlerinin hasadını yapıyor. Kesimi gerçekleşen tütünler, araçlarla evlere taşınıp burada özel iskelelere asılarak kurumaya bırakılıyor.

Hasat zamanı çevre il ve ilçelerden çok sayıda aile de tütün tarlalarında çalışmak üzere ilçeye geliyor. İşçiler, günlük 90-120 lira yevmiye karşılığında gün boyu tarlada çalışıyor.

Çelikhan Ziraat Odası Başkanı Abdurrahman Kaya, AA muhabirine, ilçede yaklaşık 30 bin dönüm alanda tütün yetiştiriciliği yapıldığını söyledi.

Bu sezon geçen yıla göre rekoltede artış beklediklerini belirten Kaya, "Bu yıl ilk zamanlarda tütünde biraz bozulmalar oldu ama ona rağmen geçen yıla oranla artış bekleniyor. Geçen yıl 9 bin 500 ton civarında hasat oldu. Bu yıl yüzde 10-15 artışla 10 bin tonun üzerine çıkmayı hedefliyoruz." dedi.

Çelikhan tütününün çok tercih edildiğini ifade eden Kaya, şöyle devam etti:

"İlçede mesai sabahın ilk ışıklarında başlayıp günün sonuna kadar devam ediyor. Bu ilçede hemen hemen herkes ekmeğini tütünden elde ediyor. Tütünün emeği işçiliği çoktur. Çelikhan tütünü bir marka ve bir değerdir. Markamızı korumak için kooperatifleşmeye gideceğiz, bu konuda destek olan herkesten Allah razı olsun."

Üretici Hüseyin Sonkaya da çok eski yıllardan beri ilçede tütün yetiştiriciliği yapıldığını anımsatarak, "Bu yıl ilçemizde hasadımız başladı, bereketli olsun. Beklentimizin üzerinde bir hasat oluyor. Sabahın ilk ışıklarında tarlaya gelip tütün kırımı yapıyoruz ve kopardığımız tütünleri evleri götürüp kurutuyoruz. Kuruyan tütünleri ise satıp bir yıllık gelirimizi elde ediyoruz." diye konuştu.

Çiftçi Sinan Altın ise sıcak altında çalıştıklarını anlatarak, "Bu yıl hava koşulları ilçede güzel geçtiği için hasat iyi." ifadesini kullandı.

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