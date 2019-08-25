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Adıyaman'da 'Şebap' güvercinlerine yoğun ilgi!

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 25.08.2019 07:43 | Son Güncelleme

Adıyaman'da gerçekleştirilen ‘Masa Üstü Şebap Sergisi’ etkinliğinde Kürenk, Siyah, Miski, Arap, Çakmaklı ve Mavi (gök) türü Şebap güvercinler görücüye çıktı. Fiyatı bin liradan 100 bin liraya kadar çıkan güvercinler için Türkiye'nin birçok illinden ve Hollanda, Almanya, Suudi Arabistan gibi ülkelerden çok sayıda kişi katıldı.

Türkiye Şebap Güvercin Federasyonu ve Adıyaman Kuş Sevenler Derneği organizasyonunda gerçekleştirilen ‘Masa Üstü Şebap Sergisi’ etkinliğine Türkiye’nin birçok ilinden ve Hollanda, Almanya, Suudi Arabistan gibi ülkelerden kuş sevenler katıldı. Kürenk, Siyah, Miski, Arap, Çakmaklı ve Mavi (gök) türü Şebap güvercinler görücüye çıktı. Ortaya kurulan masa üzerinde bir manken edasıyla süzülen birbirinden güzel güvercinlerin fiyatları da dudak uçuklattı. Şebap güvercinlerin fiyatının bin liradan 100 bin liraya kadar çıktığı görüldü.

Serginin açılışına katılan ve bir konuşma yapan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, hayvan sevgisiyle insan sevgisinin bağlantılı olduğunu dile getirerek, “Son günlerde gündemde kadınlarımıza yönelik çok ciddi şiddet olayları var. Ben eminim ki hayvanları seven bir insan, kadın şiddeti uygulayamaz. O insan hayvan sever olsaydı bu cinayeti işleyemezdi. Hayvanı sevmeyen insan, insanları da sevemez” dedi.

'BİN TL'DEN 100 BİN TL'YE KADAR VERİLEN FİYATLARI VAR'

Türkiye Şebap Güvercin Federasyonu Başkanı Mustafa Kale ise konuşmasında, Adıyaman’ın Şebap güvercini camiası için önemli olduğunu ve sergilenen kuşların birbirinden güzel olduğunu söyledi.

Adıyaman Kuş Sevenler Derneği Başkanı Nizamettin Fidancı, turizm elçiliği yaptıklarını belirterek, “Adıyaman’da Şebap güvercin sergisi yapmaktayız. Şebap kuşları güzellik bakımından önem taşıyor. Güvercinlerimiz bir manken gibi masada izlettiriliyor. Güvercinlerimizin üzerinde etiket fiyatı yok ama bin TL’den 100 bin TL’ye kadar verilen fiyatları var” diye konuştu.

'KUŞLAR ÇOK GÜZEL'

Suudi Arabistandan gelen Medeni Şerfi ise, Türkiye’deki kuşların iyi olduğunu duyduğunu ve Adıyaman’da sergilenen kuşların çok güzel olduğunu söyledi. ‘Masa Üstü Şebap Sergisinin’ ardından Türkiye Şebap Güvercin Federasyonu seçimlerinin de yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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