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Adıyaman Doğa Koleji “Okulum Temiz Belgesi” aldı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 13.10.2020 12:29 | Son Güncelleme

Adıyaman Doğa Koleji “Okulum Temiz Belgesi” alarak temizlik konusunda ki hassasiyeti belgeledi.Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle geç başlayan eğitim öğretimde, öğrencilerin sağlığı için Adıyaman Doğa Koleji tüm hazırlıklarını tamamlayarak bunu belgelendirdi.

Adıyaman Doğa Koleji “Okulum Temiz Belgesi” alarak temizlik konusunda ki hassasiyeti belgeledi.
Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle geç başlayan eğitim öğretimde, öğrencilerin sağlığı için Adıyaman Doğa Koleji tüm hazırlıklarını tamamlayarak bunu belgelendirdi. Doğa Koleji, Türk Standartları Enstitüsünün “Eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi, enfeksiyon önleme ve kontrol belgelendirme programı” kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda “Okulum Temiz Belgesi” almaya hak kazandı.
Adıyaman Doğa Koleji Kurucu Müdürü Orhan Ekinci, okul olarak hassas oldukları hijyen konusunda korona virüs (Covid-19) salgını ile birlikte, daha da hassas olduklarını belirtti.
Ekinci, “Okulumuz periyodik aralıklarla her gün temizlenip dezenfekte ediliyor. Özellikle bu pandemi sürecinde öğrencilerimizin sağlığı her zaman olduğu gibi önemli. Bizde bu hassasiyetimizi belgelendirmek istedik. Türk Standartları Enstitüsünün programı kapsamında bir süreç yaşandı. Bu süreçte gerekli şartları yerine getirerek ‘Okulum Temiz Belgesi’ almaya hak kazandık” diye konuştu.

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