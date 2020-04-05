YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman genelinde sosyal yardım ödemeleri devam ediyor

Adıyaman genelinde sosyal yardım ödemeleri devam ediyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 05.04.2020 16:56 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ekonomik istikrar kalkanı paketi destek programı çerçevesinde hak sahiplerine ödenecek bin TL, Adıyaman genelinde eş zamanlı olarak vatandaşların evlerinde ödenmeye devam ediyor.Dar gelirli ailelere destek olmak amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ödenecek olan bin TL para yardımları ihtiyaç sahiplerinin evlerine gönderiliyor.SYDV tarafından zarflara konulan paralar, önceden belirlenen adreslere iletilmek üzere ekiplere teslim edildi.Adıyaman Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki ekipler, hafta sonu Cumartesi-Pazar dahil olmak üzere Adıyaman merkez ve köyleri ile ilçeler ve köylerde hak sahiplerine ödemeleri ulaştırmak için yoğun çaba sarf ediyor.Sosyal yardım ödemelerini görevlilerden alan vatandaşlar da yapılan bu hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Devletimize ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz, yardımlar kapımıza kadar geliyor" diyerek teşekkür etti.Öte yandan, Adıyaman Valiliği tarafından oluşturulan vefa sosyal destek grubunda yer alan Polis ekipleri, evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü yaşlı vatandaşların evlerine giderek, Adıyaman Valiliğinin hazırladığı içinde gıda malzemeleri bulunan yardım kolilerini dağıttı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ekonomik istikrar kalkanı paketi destek programı çerçevesinde hak sahiplerine ödenecek bin TL, Adıyaman genelinde eş zamanlı olarak vatandaşların evlerinde ödenmeye devam ediyor.
Dar gelirli ailelere destek olmak amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ödenecek olan bin TL para yardımları ihtiyaç sahiplerinin evlerine gönderiliyor.
SYDV tarafından zarflara konulan paralar, önceden belirlenen adreslere iletilmek üzere ekiplere teslim edildi.
Adıyaman Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki ekipler, hafta sonu Cumartesi-Pazar dahil olmak üzere Adıyaman merkez ve köyleri ile ilçeler ve köylerde hak sahiplerine ödemeleri ulaştırmak için yoğun çaba sarf ediyor.
Sosyal yardım ödemelerini görevlilerden alan vatandaşlar da yapılan bu hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Devletimize ve Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz, yardımlar kapımıza kadar geliyor" diyerek teşekkür etti.
Öte yandan, Adıyaman Valiliği tarafından oluşturulan vefa sosyal destek grubunda yer alan Polis ekipleri, evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü yaşlı vatandaşların evlerine giderek, Adıyaman Valiliğinin hazırladığı içinde gıda malzemeleri bulunan yardım kolilerini dağıttı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Hafife alınması aptallık''Hafife alınması aptallık'
Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!Adıyaman'da gergin gece! Yumruklar havada uçuştu!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Tepebaşı Belediyesi gel-al ve sipariş yöntemi ile hizmet veren işletmeleri duyurdu

Tepebaşı Belediyesi gel-al ve sipariş yöntemi ile hizmet veren işletmeleri duyurdu

Munzur Çayı'nda akıntıda kaybolan Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor

Munzur Çayı'nda akıntıda kaybolan Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor

Tokatlı muhtar köyün girişine "Yabancıların girmesi yasaktır" yazısı astı

Tokatlı muhtar köyün girişine "Yabancıların girmesi yasaktır" yazısı astı

Down sendromlu Hilal, evinde antrenman yapıyor

Down sendromlu Hilal, evinde antrenman yapıyor

Mersin'de bir kişi kayınpederini başından bıçaklayarak öldürdü

Mersin'de bir kişi kayınpederini başından bıçaklayarak öldürdü

İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, 112 Ambulans Servisi’ni ziyaret etti

İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge, 112 Ambulans Servisi’ni ziyaret etti

Adıyaman Namaz Vakitleri 5 Nisan Pazar

İmsak
04:36
Sabah
05:59
Öğle
12:35
İkindi
16:10
Akşam
19:00
Yatsı
20:18

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 5 Nisan Pazar

Bilen Eczanesi
Merkez
Doğan Eczanesi
Merkez
Güleş Eczanesi
Merkez
Gündoğan Eczanesi
Besni
Nehir Eczanesi
Golbasi
Aksa Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde koronavirüs tedbirleri

Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde koronavirüs tedbirleri

Jandarma önce uyardı sonra ceza kesti

Jandarma önce uyardı sonra ceza kesti

Adıyaman’da yeni yaptırım kararları uygulanacak

Adıyaman’da yeni yaptırım kararları uygulanacak

Öğrencilerden koronaya karşı dezenfektan

Öğrencilerden koronaya karşı dezenfektan

Koruyucu aile sayısı üç kat arttı

Koruyucu aile sayısı üç kat arttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.