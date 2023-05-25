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Adıyaman Gölbaşı'nda prefabrik yaptırılan iki okul açıldı

25.05.2023 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde prefabrik olarak yaptırılan Gölbaşı Anadolu Lisesi ve Atatürk Ortaokulu hizmete girdi.

Gölbaşı Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, açılışta, hep beraber ilceyi ayağa kaldırmak için çalıştıklarını, burada yaşayanları eski güzel günlerine kavuşturacaklarını söyledi.

Bu anlamda eğitim alanındaki eksiklikleri en kısa sürede kapatmak arzusunda olduklarını ifade eden Seyhan, okulların açılmasında emeği geçen Ahbap derneğinin kurucusu ve müzisyen Haluk Levent başta olmak üzere ekibine teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir ise ilçeye 200 konteyner ve 4 okul kazandıran Haluk Levent ve Ahbap derneği ekibine teşekkür etti.

Haluk Levent de okulların devlet, sivil toplum kuruluşları iş birliğinde, dünyanın her yerinden hayırseverlerin bağışlarıyla yapıldığını, kendilerinin sadece aracı olduğunu kaydetti.

Seyhan, Levent'e tablo hediye etti.

Levent ve protokol üyeleri, açılışın ardından sınıfları gezdi.

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