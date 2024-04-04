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  4. Adıyaman merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyonda 4 tutuklama

Adıyaman merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyonda 4 tutuklama

AA AA
04.04.2024 12:11
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Adıyaman merkezli iki ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Adıyaman merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyonda 4 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarını işledikleri iddia edilen suç örgütüne operasyon düzenledi.

Adıyaman ve Mersin'de belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda, ruhsatsız tabanca, av tüfeği, çok sayıda banka ve kredi kartı ile dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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