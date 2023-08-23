Adıyaman Üniversitesi, YKS yerleştirmelerinde yüzde 97 doluluk oranına ulaştı

ADYÜ, lisans ve ön lisans programları için YKS kılavuzunda yayımlanan 2 bin 615 kontenjana 2 bin 540 öğrenci yerleştirildi. Birçok bölümde kontenjanlar yüzde 100 doluluk oranına ulaşırken, sadece birkaç bölümde boş kalan kontenjan sayısı 75 kişi oldu.

Elde edilen veriler, ADYÜ, tercih edilebilirliğinin son on yıl göz önünde bulundurulduğunda rekor seviyelere ulaştığını gözler önüne sererken, Adıyaman Üniversitesine lisans ve ön lisans düzeyinde 2 bin 615 yeni öğrenci yerleşmiş oldu.

Yerleştirme yapılmayan ve boş kalan kontenjanların da ek yerleştirme ile dolacağı beklenirken, öğrenci kayıt işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte ADYÜ’nün öğrenci sayısının 18 bini geçeceği tahmin ediliyor.

2006 yılında kurulan Adıyaman Üniversitesinin ilan edilen kontenjanlara yerleştirme oranları 2023-2024 eğitim-öğretim yılında önceki yıllara oranla rekor seviyeye ulaşırken, konuya ilişkin açıklamalarda bulunan ADYÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kelleş, Üniversitedeki doluluk oranının mutluluk verici olduğunu belirti.

Rektör Kelleş, mevcut ve yeni öğrencilerin en iyi şartlarda eğitim görebilecekleri, akademik ve araştırma faaliyetleri yapabilecekleri, sosyal, sanatsal ve sportif yönden kendilerini geliştirebilecekleri ortamları sunmak için yönetim olarak merkez ve ilçe kampüslerinde çalışmaların devam ettiğinin altını çizdi.

