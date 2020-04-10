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Adıyaman Valiliğinden vatandaşlara maske

ADIYAMAN HABERLERİ  | 10.04.2020 12:10 | Son Güncelleme

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan ücretsiz maske dağıtımı projesi kapsamında, Adıyaman Valiliği tarafından temin edilen maskeler, dağıtılmaya başlandı.Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle maske satışının yasaklanması üzerine, tüm vatandaşlara salgın yayılma riskini azaltmak amacıyla Adıyaman Valiliği tarafından ücretsiz maske dağıtımı yapılmaya başlandı.

Adıyaman Valiliğinden vatandaşlara maske

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan ücretsiz maske dağıtımı projesi kapsamında, Adıyaman Valiliği tarafından temin edilen maskeler, dağıtılmaya başlandı.
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle maske satışının yasaklanması üzerine, tüm vatandaşlara salgın yayılma riskini azaltmak amacıyla Adıyaman Valiliği tarafından ücretsiz maske dağıtımı yapılmaya başlandı. Adıyaman Valiliği, polis ve jandarma ekipleri aracılığıyla kamu kurumları başta olmak üzere vatandaşların yoğun olduğu noktalarda maske dağıtımına başladı. Uygulama noktalarında kontrol amaçlı durdurulan bütün araçlardaki yolcuların her birine ücretsiz maske dağıtımı yapıldı.
Bu kapsamda, jandarma ve emniyet ekipleri tarafından şehir giriş ve çıkışları olan Gölbaşı ve Çelikhan Yol kontrol noktası, il merkezinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı Atatürk ve Gölbaşı Caddesi ile Atatürk Bulvarı, Gölbaşı caddesi üzerinde bulunan banka ve PTT Şubelerinde görev yapan personele maske dağıtımı yapıldı.

Adıyaman Valiliğinden vatandaşlara maske

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