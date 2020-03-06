Adıyaman ve Kahramanmaraş'tan Mehmetçiğe destek

Birlik ve beraberlik mesajı veren Koç, "Hepimiz biriz. Özellikle söz konusu vatansa nefes aldığımız yurdumuz ise biz farklı şeyler söylesek de hep birlikte bu vatanın sevdalısı bu vatanın aşığıyız. Allah bu birliğimizi beraberliğimizi dirayetimizi bozmasın. Daha çok birlik olacağız, birbirimizin gönlüne daha çok hitap edeceğiz. Birbirimizin elini daha çok tutacağız, gözyaşlarımızı daha çok sileceğiz. Birbirimize daha çok sarılacağız. Bu şuur hepimizde mevcuttur." dedi.

Nurhak Kaymakamı Cihat Koç, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin farklılıklarıyla zengin bir ülke olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde de İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için dua edildi.

Mehmet Kırçalı Kız Kur'an Kursu'nda görevli Naz Pektaş Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her zaman Mehmetçiğin yanında olduklarını söyledi.

ADIYAMAN/KAHRAMANMARAŞ (AA) - Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için dua edildi.

"Birlikteliğimizi korumamız gerekiyor. Farklılıklarımızı ayrıcalıklarımızı bir tarafa bırakıp bu vatan için yekvücut olmamız gerekiyor. Bugün birlik beraberlik günüdür. Bu akşam ülkemizin birliği beraberliği için bekası huzuru için, askerlerimiz için, şehitlerimiz için dua edip cem yaptık. Allah şehitlerimize rahmet eylesin, görevi başında olan askerlerimize zeval vermesin. Allah canımızdan can alıp askerlerimize versin, korusun gözetsin."

Alevi kanaat önderi Garip Bozkurt ise vatanımızın birliği beraberliği için yan yana durmak gerektiğini anlatarak, şunları söyledi:

KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, yaptığı konuşmada, şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Bu vatan için ölmeye hazır olduklarını belirten Can, "Bu vatan topraklarına göz dikenlere de göz açtırmıyoruz. Gerek masada, gerekse cephede zaferlerimizi Malazgirt'ten bugüne gerçekleştiriyoruz. Şu anda Bahar Kalkanı harekatı devam ediyor. Biz barıştan yana bir milletiz ancak barışı bozmak isteyenlere de haddini bildiririz." dedi.

Şehitler tepesi boş olmadığı için bu vatanın bir karışına bile göz dikilemediğini dile getiren Can, vatan için şehit olmaya hazır olduklarını kaydetti.

