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Adıyaman'da "1. Uluslararası Kommagene Fotoğraf Zirvesi" başladı

AA AA
25.04.2024 13:59
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Adıyaman Valiliğince düzenlenen "1. Uluslararası Kommagene Fotoğraf Zirvesi" başladı.

Valilik ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce 25-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlikte, kentin zengin kültürü, mutfağı, doğası ve tarihi fotoğraf severler tarafından fotoğraflanacak.

Adıyaman Valisi Osman Varol, kentteki bir otelde başlayan zirvede fotoğraf severlerle bir araya geldi.

Burada konuşan Varol, fotoğraf sanatının önemine dikkati çekerek, "Adıyaman'ımızda sahip olduğumuz değerlerin ortaya konması hem ülkemize hem uluslararası alana tanıtılması yaşadığımız sürecin duygularımızın, hislerimizin, sahip olduğumuz bu derin tarihi mirasın yansıtılabilmesi için fotoğrafın, fotoğraf sanatının çok önemli bir araç olduğunu düşünüyoruz. İlimiz için planladığımız çok çeşitli sanatsal turistik etkinliklere öncelikle fotoğrafla başlamak istedik." dedi.

Adıyaman'ın öneminden bahseden Varol, kentin Fırat'ın kenarında çok çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise ilki gerçekleştirilen zirvenin kentin tanıtımı için önemli olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından fotoğraf severler, kentin tarihi mekanlarını fotoğraflamak için 3 günlük gezi turuna başladı.

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