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Adıyaman'da 109 ev Kovid-19 karantinasına alındı

23.09.2021 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da 109 ev Kovid-19 karantinasına alındı

Adıyaman'da, 109 evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 testi sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya koydu.

Bu kapsamda, farklı mahallelerdeki 109 ev karantinaya alındı.

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