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Adıyaman'da 34 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

10.05.2021 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da 34 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Adıyaman'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 günde 34 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni karar aldı.

Bu kapsamda, 2 günde farklı mahallelerdeki 34 evde karantina uygulamasına geçildi.

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