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Adıyaman'da 59 ev Kovid-19 karantinasına alındı

29.10.2021 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da 59 ev Kovid-19 karantinasına alındı

Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 59 evde karantina başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararları uygulamaya koydu.

Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 59 ev karantina altına alındı.

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Adıyaman karantina

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