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Adıyaman'da 66 ev Kovid-19 karantinasına alındı

05.10.2021 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da 66 ev Kovid-19 karantinasına alındı

Adıyaman'da 66 evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni kararları uygulamaya koydu.

Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 66 ev karantinaya alındı.

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