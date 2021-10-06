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Adıyaman'da 80 ev Kovid-19 karantinasına alındı

06.10.2021 11:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da 80 ev Kovid-19 karantinasına alındı

Adıyaman'da 80 evde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni kararları uygulamaya koydu.

Bu kapsamda bazı mahallelerdeki 80 ev karantinaya alındı.

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