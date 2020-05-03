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Adıyaman’da 85 kişiye 160 bin 414 TL para cezası kesildi

ADIYAMAN HABERLERİ  | 03.05.2020 15:48 | Son Güncelleme

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sokağa çıkma kısıtlamalarına aldırış etmeyerek dışarı çıkan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişiler ile kurallara uymayan kişilere cezai işlemler uygulanıyor.Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymayarak evlerinden dışarı çıkan 65 yaş üstü ve 20 yaş altında bulunan 28 kişi polis ekiplerince yakalandı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sokağa çıkma kısıtlamalarına aldırış etmeyerek dışarı çıkan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişiler ile kurallara uymayan kişilere cezai işlemler uygulanıyor.
Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymayarak evlerinden dışarı çıkan 65 yaş üstü ve 20 yaş altında bulunan 28 kişi polis ekiplerince yakalandı. Yakalanan kişilere toplam 60 bin 620 TL para cezası kesildi.
Meydanlarda, sokaklarda ve caddelerde sosyal mesafe kurallarını ihlal eden 58 vatandaşa ise polis ekiplerince toplam 85 bin 414 TL para cezası uygulandı.
Sokak ve mahallelerde alınan karantina tedbirlerine aldırış etmeyerek sosyal izolasyonun sağlanmasına aykırı davranan 2 kişiye ise 6 bin 300 TL para cezası, iş yeri açılış ve kapanış saatleri ile ilgili yayımlanan genelgeye uymayan 6 iş yerine toplam 7 bin 868 TL para cezası, toplu taşıma araçlarında yüzde 50 doluluk oranlarına ve oturma düzeni standartlarına uymayan bir araç sürücüsü 392 TL para cezası olmak üzere son bir hafta da 85 kişiye toplam 160 bin 594 TL idari para cezası uygulandı.
Aynı zamanda yapılan yol denetimleri kapsamında 85 bin 237 araç ve 123 bin 568 kişi kontrol edilerek yasaklara uymaları ve gerekli tedbirlerin alınması konusunda uyarılarda bulunulduğu öğrenildi.

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