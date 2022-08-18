YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman'da ağaçtan düşen kişi yaralandı

Adıyaman'da ağaçtan düşen kişi yaralandı

18.08.2022 22:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da ağaçtan düşen kişi yaralandı

Adıyaman'da ağaçtan düşen kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde incir toplamak için ağaca çıkan kişi düşerek yaralandı.

Menderes Mahallesi'nde Selim Ö. evinin bahçesinde incir toplarken dengesini kaybederek zemine düştü.

Yaralanan Selim Ö. 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandıAdıyaman'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı'nda tünel açma makinesi kazıya başladıÇekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı'nda tünel açma makinesi kazıya başladı
Denizli'de bir kadın, ormanlık alanda elleri ve ayakları bağlanmış halde bulunduDenizli'de bir kadın, ormanlık alanda elleri ve ayakları bağlanmış halde bulundu
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman düştü

Adıyaman Namaz Vakitleri 20 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:11
Sabah
05:39
Öğle
12:35
İkindi
16:19
Akşam
19:21
Yatsı
20:44

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler20 Ağustos Cumartesi

Şahin Eczanesi
Merkez
Eğitim Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Merkez
Barış Eczanesi
Golbasi
Nergiz Eczanesi
Besni
Lokman Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bu nasıl mezarlık? Cinsel organlara benzeyen mezar taşları...

Bu nasıl mezarlık? Cinsel organlara benzeyen mezar taşları...

Tatil paylaşımlarından sonra nazar değdi! Bacağını kesince...

Tatil paylaşımlarından sonra nazar değdi! Bacağını kesince...

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Dehşete düşüren korkunç görüntüler! Ölen adamın cesedini...

Dehşete düşüren korkunç görüntüler! Ölen adamın cesedini...

Okuldan kaytarmak için bahane uyduruyor sandı! Dışarı çıkınca...

Okuldan kaytarmak için bahane uyduruyor sandı! Dışarı çıkınca...

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.