Adıyaman'da ağaçtan düşen kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde incir toplamak için ağaca çıkan kişi düşerek yaralandı.

Menderes Mahallesi'nde Selim Ö. evinin bahçesinde incir toplarken dengesini kaybederek zemine düştü.

Yaralanan Selim Ö. 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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