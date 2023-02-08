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Adıyaman'da anne ile iki kızı enkazdan 54 saat sonra kurtarıldı

08.02.2023 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da depremin ardından enkaz altında kalan anne ile 2 kızı, yaklaşık 54 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Adıyaman'da da kent merkezindeki Alitaşi Mahallesi Bozbey Caddesi'nde yıkılan 5 katlı Pektaş Apartmanı'nın enkazının altında kalan Hatice (46) ile kızları Elif (12) ve Ayça Tekin (10), ekiplerin çalışmaları sonucu yaklaşık 54 saat sonra kurtarıldı.

Anne ve çocukları daha sonra sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ailede baba ile bir çocuklarının daha enkaz altında bulunduğu ve kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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