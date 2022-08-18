Adıyaman'da balkondan düşen kişi ağır yaralandı

Adıyaman'da evinin balkonundan düşen kişi ağır yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde 4 katlı binanın 2'inci katındaki evinin balkonunda oturan Hikmet Oktay (50) dengesini kaybetmesi sonucu zemine düştü.

Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.



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