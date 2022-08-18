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Adıyaman'da balkondan düşen kişi ağır yaralandı

18.08.2022 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da balkondan düşen kişi ağır yaralandı

Adıyaman'da evinin balkonundan düşen kişi ağır yaralandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde 4 katlı binanın 2'inci katındaki evinin balkonunda oturan Hikmet Oktay (50) dengesini kaybetmesi sonucu zemine düştü.

Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Adıyaman yaralı

Adıyaman Namaz Vakitleri 18 Ağustos Perşembe

İmsak
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Sabah
05:38
Öğle
12:36
İkindi
16:20
Akşam
19:24
Yatsı
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Adıyaman Nöbetçi Eczaneler18 Ağustos Perşembe

Zeynep Eczanesi
Merkez
Kutlu Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Merkez
İbni Sina Eczanesi
Golbasi
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