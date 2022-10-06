Adıyaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Eskisaray Mahallesi'nde henüz öğrenilemeyen bir nedenle A.T.Ş. (15) ile kimliği tespit edilemeyen bir kişi arasında sözlü tartışma çıktı.
Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda A.T.Ş, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.
A.T.Ş, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.
Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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