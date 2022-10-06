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Adıyaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

06.10.2022 22:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Adıyaman'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Eskisaray Mahallesi'nde henüz öğrenilemeyen bir nedenle A.T.Ş. (15) ile kimliği tespit edilemeyen bir kişi arasında sözlü tartışma çıktı.

Bıçaklı kavgaya dönüşen olayda A.T.Ş, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

A.T.Ş, 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Adıyaman yaralı

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Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 6 Ekim Perşembe

Turan Eczanesi
Merkez
Ketencioğlu Eczanesi
Merkez
Duygu Eczanesi
Merkez
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