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Adıyaman'da bina güvenliği termal ve gece görüşlü donanıma sahip jandarmaya emanet

08.03.2023 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Adıyaman'da sahiplerinin girmediği binalar, jandarma ekiplerince gece görüşlü kameralarla denetleniyor.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Adıyaman'da vatandaşların bir bölümü başka illere göç ederken, birçok afetzede ise çadır ve konteyner kentlerde yaşamlarını sürdürüyor.

Deprem sonrası güvenlik nedeniyle bazı binalara girilmezken, çok sayıda ev de sahipleri başka illere gittiği için boş kaldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile özel harekat komandoları, kentte gece hırsızlık olaylarına karşı 7/24 esasıyla görev yapıyor.

Bu kapsamda komandolar ve jandarma ekipleri, kentteki mahallelerde zırhlı araçlarla, termal ve gece görüş kameralarla binalarda denetimi sürdürüyor. Ekipler, özellikle dairelerde şüpheli şahıslar olup olmadığını kontrol ediyor.

Motorize ekipler ise cadde ve sokaklarda gece boyunca devriye görevi gerçekleştiriyor.

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