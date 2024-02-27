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Adıyaman'da bir kişi tartıştığı eşini, bacanağını ve bacanağının oğlunu öldürdü

AA AA
27.02.2024 08:13
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Adıyaman'ın Samsat ilçesinde bir kişi tartıştığı eşi, bacanağı ve bacanağının oğlunu tabancayla vurarak öldürdü.

Adıyaman'da bir kişi tartıştığı eşini, bacanağını ve bacanağının oğlunu öldürdü

Taşkuyu köyünde yaşayan Kasım A, henüz belirlenemeyen nedenle eşi ve bacanağıyla tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle Kasım A. yanında bulundurduğu tabancayla eşi Tuğba A, bacanağı Abidin A. ile bacanağının 9 yaşındaki oğlu Mustafa A'ya ateş ederek ağır yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince, Samsat ve Kahta devlet hastaneleri ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemi aldı.

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Adıyaman Samsat kavga ölü

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