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Adıyaman'da çamura saplanan koyunları itfaiye ekipleri kurtardı

25.07.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da çamura saplanan koyunları itfaiye ekipleri kurtardı

Adıyaman'da çamura saplanan koyunları itfaiye ekipleri kurtardı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde atıl durumdaki arıtma havuzunda çamura saplanan koyunları, itfaiye ekipleri kurtardı.

Şeyhbaba Mahallesi'nde koyunları otlatan İlhan Alan, 5 koyununun bölgede atıl durumda olan arıtma tesisi havuzunda çamura saplandığını fark etti.

Kendi imkanlarıyla koyunları bulunduğu yerden çıkaramayan Alan, itfaiyeden yardım istedi.

Bölgeye gelen ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından koyunları bulundukları yerden çıkararak sahibine teslim etti.

Adıyaman'da çamura saplanan koyunları itfaiye ekipleri kurtardı

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