Adıyaman'da çamura saplanan koyunları itfaiye ekipleri kurtardı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde atıl durumdaki arıtma havuzunda çamura saplanan koyunları, itfaiye ekipleri kurtardı.

Şeyhbaba Mahallesi'nde koyunları otlatan İlhan Alan, 5 koyununun bölgede atıl durumda olan arıtma tesisi havuzunda çamura saplandığını fark etti.

Kendi imkanlarıyla koyunları bulunduğu yerden çıkaramayan Alan, itfaiyeden yardım istedi.

Bölgeye gelen ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmasının ardından koyunları bulundukları yerden çıkararak sahibine teslim etti.

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