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Adıyaman'da çarpışan motosikletlerdeki 3 kişi yaralandı

18.08.2022 22:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da çarpışan motosikletlerdeki 3 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Abuzer S. idaresindeki 02 ABS 863 plakalı motosiklet, Turgut Reis Mahallesi'nde Abdurrahman Ç. idaresindeki 02 BD 054 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile motosikletteki Tuğçe Ç. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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trafik kazası Adıyaman motosiklet yaralı

Adıyaman Namaz Vakitleri 18 Ağustos Perşembe

İmsak
04:08
Sabah
05:38
Öğle
12:36
İkindi
16:20
Akşam
19:24
Yatsı
20:47

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler18 Ağustos Perşembe

Zeynep Eczanesi
Merkez
Kutlu Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Merkez
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