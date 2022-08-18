Adıyaman'da çarpışan motosikletlerdeki 3 kişi yaralandı

Adıyaman'da iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Abuzer S. idaresindeki 02 ABS 863 plakalı motosiklet, Turgut Reis Mahallesi'nde Abdurrahman Ç. idaresindeki 02 BD 054 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile motosikletteki Tuğçe Ç. yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



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