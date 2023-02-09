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Adıyaman'da depremden 69 saat sonra genç kız kurtarıldı

09.02.2023 08:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da depremde yıkılan binanın enkazında kalan üniversite öğrencisi 69 saat sonra sağ olarak çıkarıldı.

Adıyaman'da depremden 69 saat sonra genç kız kurtarıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Şefliğinde görevli 35 kişilik ekip, Adıyaman'da çalışmalara destek veriyor.

Ekipler, Atatürk Bulvarı'nda yıkılan binanın enkazında bulunan diş hekimliği fakültesi öğrencisi 21 yaşındaki İlayda'yı 69 saat sonra kurtardı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen İlayda hastaneye kaldırıldı.

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