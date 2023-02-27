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Adıyaman'da depremlerin etkisiyle yerinden ayrılan kaya parçası eve çarpmış halde duruyor

27.02.2023 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, yerinden kayan dev kaya parçası eve çarparak ortadan ikiye bölünmüş halde duruyor.

Adıyaman'da depremlerin etkisiyle yerinden ayrılan kaya parçası eve çarpmış halde duruyor

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki 6 Şubat'taki depremler sonrası Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Eski Kahta köyünde ilginç görüntü oluştu.

Tonlarca ağırlıktaki büyük kaya parçası, artçı sarsıntılarla hareket ederek Hacı Bulgur'a ait tek katlı eve çarparak ortadan ikiye ayrıldı. Kayanın çarpmasıyla ikamette hasar oluşurken, eve çıkan yol da düşen parçalar nedeniyle kapandı.

Evin sahibi Hacı Bulgur (40), AA muhabirine, depremlerin etkisiyle dev kaya parçasının yerinden ayrıldığını söyledi.

Kayan dev kaya parçasının evine çarptığını ve ortadan ikiye bölünmüş halde durduğunu anlatan Bulgur, "Kaya, depremden sonra ağır çatlaklar verdi. İlk depremin olduğu gece, büyük bir parça evimin üstüne düşünce annemle kaçtım. Depremin ardından sekizinci, dokuzuncu gün taş ikiye ayrılmış. Biz, o sırada ablamdaydık. Gelince gördüm ki büyük felaket olmuş, kayanın evime çarptığını gördüm. Kaya, daha da aşağıya yuvarlansaydı birçok evi yerle bir ederdi." diye konuştu.

Kaya parçasının halen risk oluşturduğunu belirten Bulgur, bir an önce müdahale edilmesini istedi.

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deprem Adıyaman Kahta kaya

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