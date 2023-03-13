Adıyaman'da depremzede çocuklar eğitsel oyunlarla rehabilite ediliyor

6 Şubat'taki depremlerden etkilenen kentte, evleri yıkılan ya da ağır hasar gören ve aileleriyle konteyner ve çadır kentlerde kalan çocuklar için etkinlik alanları oluşturuldu.

Gönüllü uzman ekiplerin yönetiminde sabah sporuyla başlayan etkinliklerle travmanın etkileri hafifletilmeye çalışılıyor.

Altınşehir'de kurulan konteyner kentte görev yapan Elazığ Gençlik Spor İl Müdürlüğüne bağlı ekipler de sabah saatlerinde konteyner evleri gezerek çocukları etkinlik alanına davet ediyor.

Gün boyu çocuklarla birlikte vakit geçiren görevlilerden sosyal çalışmacı Besire Akar, AA muhabirine, Türkiye'nin çeşitli illerinden gönüllü ekiplerin Adıyaman'da görev yaptığını belirtti.

Depremin çocuklar üzerindeki etkilerini oyunlar oynayarak, spor yaparak gidermeye gayret ettiklerini söyleyen Akar, "Sabah sporu ile güne başlıyoruz. Tren yapıp sokakları gezerek çocukları topluyoruz ve etkinlik alanımıza getiriyoruz. Eğitsel, öğretici ve eğlendiren oyunlarla güne devam ediyoruz." dedi.

Oyunlara katılımın memnuniyet verici olduğunu ifade eden Akar, çocukların psikolojilerinin her geçen gün iyiye gittiğini söyledi.

