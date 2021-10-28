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Adıyaman'da devrilen çapa motorlu aracın sürücüsü öldü

28.10.2021 21:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da devrilen çapa motorlu aracın sürücüsü öldü

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde devrilen çapa motorlu aracın sürücüsü yaşamını yitirdi.

Mehmet Öztaş idaresindeki çapa motorunun römorka takılmasıyla oluşturulan araç, Helete mahallesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprü bariyerine çarparak devrildi.

Kazada ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Öztaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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trafik kazası Adıyaman

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