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Adıyaman'da devrilen minibüsteki 14 kişi yaralandı

13.08.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da devrilen minibüsteki 14 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Sertaç D. idaresindeki 06 BYG 011 plakalı minibüs, Çelikhan-Adıyaman kara yolunun 11'inci kilometresinde şarampole devrildi.

Tarım işçilerini taşıdığı öğrenilen minibüsün sürücüsü ile araçtaki 13 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Çelikhan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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trafik kazası Adıyaman

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