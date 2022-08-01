Adıyaman'da devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Şeyh Mehmet Sever idaresindeki 02 FN 290 plakalı motosiklet, Atatürk Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan Sever, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.



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