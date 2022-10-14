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Adıyaman'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü, bir kişi yaralandı

14.10.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü, bir kişi yaralandı

Adıyaman'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü, bir kişi yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

Yasin Kürşat Demiralp (44) idaresindeki 44 ACM 700 plakalı otomobil, Gölbaşı-Kahramanmaraş kara yolu Çatalağaç köyü yakınlarında tarlaya devrildi.

Kazada, sürücü Demiralp olay yerinde hayatını kaybetti.

Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tuncay Mahitapoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Adıyaman'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü, bir kişi yaralandı

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Adıyaman Gölbaşı ölü

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