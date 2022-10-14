Adıyaman'da devrilen otomobilin sürücüsü öldü, bir kişi yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

Yasin Kürşat Demiralp (44) idaresindeki 44 ACM 700 plakalı otomobil, Gölbaşı-Kahramanmaraş kara yolu Çatalağaç köyü yakınlarında tarlaya devrildi.

Kazada, sürücü Demiralp olay yerinde hayatını kaybetti.

Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Tuncay Mahitapoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz