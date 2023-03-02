YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman'da esnaf deprem sonrası kepenk açmaya başladı

Adıyaman'da esnaf deprem sonrası kepenk açmaya başladı

02.03.2023 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adıyaman'da esnaf, hayatın normale dönmesi için iş yerlerini açmaya başladı.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen, merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından kentte, bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları sürerken diğer taraftan esnaf, hasar görmeyen binalardaki iş yerlerini yeniden açıyor.

Kepenk açan, iş yerlerindeki devrilen eşyaları düzenleyen, temizlik yapan esnaf vatandaşlara hizmet veriyor.

"YARALARIMIZI SARMAYA BAŞLADIK"

Kent merkezinde esnaflık yapan 28 yaşındaki Furkan Ertaş, AA muhabirine, depreme uykudayken yakalandığını söyledi.

Evlerinin ağır hasar gördüğünü, eşyalarının bir kısmını kurtarabildiğini anlatan Ertaş, "Deprem anını anlatamam, çok zordu. Yaralarımızı yavaş yavaş sarmaya başladık. Cana geleceğine mala gelsin. Ailemi Kahta'ya yerleştirdim. Telefon ihtiyacı olanlara yardımcı olmak için dükkanımızı açtık. Memleketimizi terk etmeyeceğiz. Sonuna kadar Adıyaman'dayız. Burada doğduk, burada büyüdük." dedi.

"YAVAŞ YAVAŞ NORMALE DÖNÜYORUZ"

Market sahibi Aydın Doğan ise deprem anının çok korkutucu olduğunu belirtti.

Depremde 4 katlı binalarının ağır hasar gördüğünü ifade eden Doğan, sarsıntı bittikten sonra eşi ve çocukları ile binadan dışarı çıktıklarını söyledi.

Depremin yaşandığı gün rahatsızlığı bulunan babasının vefat ettiğini dile getiren Doğan, "Enkaz altında kalan 8 akrabamızı kaybettik. Ailemi Bitlis'e yerleştirdikten sonra buraya döndüm. Marketimizi açtık. İşlerimizi toparlamaya, memleketimizi ayağa kaldırmaya çalışıyoruz. Yavaş yavaş normale dönüyoruz. İş yerleri açılırsa vatandaş da ihtiyaçlarını daha rahat karşılayabilecek. Allah böyle afetleri bir daha yaşatmasın." diye konuştu.

"BU ŞEHRİ HEP BİRLİKTE AYAĞA KALDIRACAĞIZ"

Esnaf Murat Aydın da hayatında ilk defa böyle bir afet yaşadığını belirterek, yaşadıkları binanın hasar görmediğini kaydetti.

Aydın, "İş yerimizi açarak insanlarımızın burada kalmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu memleket bizim. Memleketimizden asla ayrılmayacağız. İnsanlarımızın bir an önce memleketlerine dönmelerini bekliyoruz. Bu şehri hep birlikte ayağa kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adıyaman'da depremzedelere günde 5 bin dürüm çiğ köfte dağıtılıyorAdıyaman'da depremzedelere günde 5 bin dürüm çiğ köfte dağıtılıyor
Konya Büyükşehir Belediyesi, Hatay'daki altyapı çalışmalarını sürdürüyorKonya Büyükşehir Belediyesi, Hatay'daki altyapı çalışmalarını sürdürüyor
Spor fotoğrafçısı Onur Çam bisikletiyle geçirdiği kazada öldüSpor fotoğrafçısı Onur Çam bisikletiyle geçirdiği kazada öldü
Anahtar Kelimeler:
Esnaf Adıyaman kepenk

Adıyaman Namaz Vakitleri 2 Mart Perşembe

İmsak
05:31
Sabah
06:51
Öğle
12:44
İkindi
15:55
Akşam
18:27
Yatsı
19:42

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 2 Mart Perşembe

İbni Sina Eczanesi
Golbasi
Nergiz Eczanesi
Besni
Saray Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Spor ayakkabı alışverişinin tam zamanı: New Balance'ta %35'e varan indirim!

Spor ayakkabı alışverişinin tam zamanı: New Balance'ta %35'e varan indirim!

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.