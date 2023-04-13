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Adıyaman'da geleneksel bayram taplaması üretimi bu yıl da devam ediyor

13.04.2023 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Adıyaman'da faaliyetlerini sürdüren fırınlarda, Ramazan Bayramı öncesinde, yörenin geleneksel lezzetlerinden bayram taplaması üretimi için yoğun mesai harcanıyor.

Un, kabartma tozu, susam, şeker, tuz, maya karışımıyla elde edilen hamurun, kırsal mahallelerde tandırda, şehir merkezlerinde ise fırınlarda pişirilmesiyle hazırlanan bayram taplaması, kentte özellikle bayramlarda çayla birlikte misafirlere ikram ediliyor.

Depremlerin büyük yıkıma neden olduğu kentte faaliyetlerini sürdüren fırınlar, Ramazan Bayramı öncesinde artan talebi karşılamak için mesai yapıyor.

Bayramların vazgeçilmez lezzeti "Adıyaman çöreği", "Samsat gevreği" gibi isimlerle de anılıyor.

"DIŞARIDAN DA SİPARİŞ ALIYORUZ"

Samsat ilçesinde fırını bulunan Muhittin Yakaryılmaz, AA muhabirine, yaklaşık 20 yıldır ağabeyiyle fırıncılık yaptıklarını söyledi.

Yöreye özgü bir tat olan bayram taplamasını yılın 12 ayı ürettiklerini, her bayram öncesinde de talebe bağlı üretimi artırdıklarını belirten Yakaryılmaz, "Lezzetli bir yiyecek. Dışarıdan da siparişler alıyoruz, İstanbul'dan, Bursa'dan... Bu kültür çok eskiye dayanıyor. Talebe göre günlük 100 kiloya kadar üretiyoruz. Bayramda yoğunluğumuz daha çok artıyor. Siparişlere yetişmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

"SON DÖNEMDE ÇOK CİDDİ TALEPLER OLUYOR"

Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, bu yıl depremler nedeniyle buruk bir bayram yaşanacağını söyledi.

Bayram taplaması için daha önce yaptıkları coğrafi işaret başvurusunun neticelenmesini beklediklerini, lezzeti market raflarına taşımaya yönelik çalışmaları olduğunu anlatan Fırat, şöyle konuştu:

"Son dönemde çok ciddi talepler oluyor. İnsanlar değerlerine daha çok önem veriyor. İstanbul'dan, Ankara'dan, hatta yurt dışından daha önce burada yaşayıp göç eden kardeşlerimiz bizlere ulaşıyor. Amacımız kültürümüzde yaşattığımız Samsat bayram taplamasının tesisleşmeyle market raflarında yerini bulmasını sağlamak ve Anadolu insanına bu tadı sunmak."

Bayram taplamasının patates cipsini andırdığını ancak son derece sağlıklı bir yiyecek olduğunu kaydeden Fırat, Anadolu'daki yöresel lezzetlerin ön plana çıkarılmasının büyük önem taşıdığını da vurgulayarak, "Toplumun obezite hastalığıyla karşı karşıya olduğu bir dönemde cipsin alternatiflerini ararken böyle Anadolu tatlarının çıkmasının bizim adımıza sevindirici olduğunu düşünüyorum." dedi.

Samsat'ta çoğunlukla bayram taplamasının üzerine pişirilmeden önce yumurta akı yerine yörede doğal olarak yetişen zerik bitkisiyle hazırlanmış karışımın sürüldüğünü belirten Fırat, herkese bu lezzeti tavsiye etti.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Adıyaman bayram

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