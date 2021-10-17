Adıyaman'da gölette mahsur kalan kişi kurtarıldı

Adıyaman'da balık tutmak için sandalıyla açıldığı Atatürk Baraj Göleti'nde mahsur kalan kişiyi AFAD ve jandarma ekipleri kurtardı.

Mustafa Sedat Özkoçak (48), balık tutmak amacıyla merkeze bağlı Bebek köyü yakınlarından sandalla gölete açıldı.

Bu sırada şiddetini artıran rüzgar nedeniyle göletteki kara parçasına sığınan Özkoçak, durumu AFAD ve jandarma ekiplerine bildirerek yardım istedi.

Ekipler, Özkoçak'ı bulunduğu yerden alarak kıyıya çıkardı.

Özkoçak'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.



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