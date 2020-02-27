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Adıyaman’da görkemli bir festival yapılacak

ADIYAMAN HABERLERİ  | 27.02.2020 16:38 | Son Güncelleme

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüşüldüğünü ve bu yıl görkemli bir Nemrut Festivali planlandığını açıkladı.AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve beraberinde Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, Muhammet Fatih Toprak, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret etti.Adıyaman’da bu yıl düzenlenecek olan Nemrut Festivali başta olmak üzere tarihi ve turistik yerlerle ilgili planlanan projeler ve yatırımlar ziyarette konuşuldu.Valilik ve Belediye tarafından organize edilen ve Bakanlık tarafından desteklenecek olan Nemrut Festivalinin önemli etkinliklere ev sahipliği yapacağını kaydeden Ahmet Aydın, “Adıyaman’da bu yıl görkemli bir Nemrut Festivali planlıyoruz.

Adıyaman’da görkemli bir festival yapılacak

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüşüldüğünü ve bu yıl görkemli bir Nemrut Festivali planlandığını açıkladı.
AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın ve beraberinde Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Milletvekilleri İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, Muhammet Fatih Toprak, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret etti.
Adıyaman’da bu yıl düzenlenecek olan Nemrut Festivali başta olmak üzere tarihi ve turistik yerlerle ilgili planlanan projeler ve yatırımlar ziyarette konuşuldu.
Valilik ve Belediye tarafından organize edilen ve Bakanlık tarafından desteklenecek olan Nemrut Festivalinin önemli etkinliklere ev sahipliği yapacağını kaydeden Ahmet Aydın, “Adıyaman’da bu yıl görkemli bir Nemrut Festivali planlıyoruz. Nemrut başta olmak üzere Adıyaman’ın tarihi ve turistik bölgelerini dünyaya tanıtacak önemli etkinlikler planlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığımız bu noktada festivalimize tam destek verecek. Dünya turizm yazarlarının da buluşacağı, Nemrut Dağı’nın çok iyi bir şekilde tanıtılacağı bir festival planlanıyor. Bu noktada Adıyaman’da bir tertip komitesi kuruldu. Bakanımızla Nemrut Festivali dışında turizm yatırımlarıyla ilgili görüşme yaptık. Bakanımız ilimizle ilgili yatırımlarla ilgili desteğini yineledi” dedi.
Ahmet Aydın, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve TOKİ Başkanlığı ile yapılan görüşmelerinde olumlu geçtiğini ve Adıyaman’a yatırımların aksamadan devam etmesi için görüşmeler yapıldığını söyledi.

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