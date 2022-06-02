Adıyaman'da halatta asılı kalan inşaat işçisini itfaiye kurtardı

Adıyaman'da inşaattaki iskelenin çökmesi sonucu güvenlik halatında asılı kalan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yeni Mahalle'de 9 katlı inşaatın 7. katında çalışan İdris Koç, iskelenin çökmesinin ardından güvenlik halatında askıda kaldı.

Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından inşaat işçisini kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

112 Acil Sağlık ekibince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz