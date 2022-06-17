Adıyaman'da Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde serada Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşkuyu köyünde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Ekipler, köydeki sera içerisinde yaptıkları aramada, 293 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.A. tutuklandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz