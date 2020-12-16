YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman'da İHH'den ihtiyaç sahiplerine gıda ve kışlık kıyafet yardımı

Adıyaman'da İHH'den ihtiyaç sahiplerine gıda ve kışlık kıyafet yardımı

ADIYAMAN HABERLERİ  | 16.12.2020 15:45 | Son Güncelleme

Adıyaman'da İHH'den ihtiyaç sahiplerine gıda ve kışlık kıyafet yardımı

Adıyaman İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından ihtiyaç sahibi aileler ve yetim çocuklara kıyafet ile gıda yardımı yapıldı.

Adıyaman İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mehmet Halit Tekbaş, AA muhabirine, hem Türkiye'de hem de dünyada mazlum ve mağdurlara karşı üzerlerine düşeni yerine getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Kışlık kıyafet ve gıda yardımlarının devam ettiğini belirten Tekbaş, "1 Aralık'tan bu yana toplamda 400 ailemize kışlık kıyafet, pandemiden etkilenen 300 aileye de gıda yardımında bulunduk." dedi.

Tekbaş, kışlık yakacak ve kıyafet ile gıda yardımına devam edeceklerini sözlerine ekledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kayınpederimin cenazesinde koronavirüse yakalandık' 'Kayınpederimin cenazesinde koronavirüse yakalandık'
Feci kaza! Otobüsü gören inanamadıFeci kaza! Otobüsü gören inanamadı
1/

Adıyaman Namaz Vakitleri 16 Aralık Çarşamba

İmsak
06:01
Sabah
07:29
Öğle
12:28
İkindi
14:56
Akşam
17:16
Yatsı
18:38

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler16 Aralık Çarşamba

Deva Eczanesi
Merkez
Elif Eczanesi
Merkez
Pınar Eczanesi
Merkez
Bulamlar Eczanesi
Besni
Takavutlar Eczanesi
Golbasi
Damla Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.