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Adıyaman'da iki grup arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 5 yaralı

14.06.2021 21:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da iki grup arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 5 yaralı

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Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Yeşilyurt Mahallesi'nde, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada yaralanan 5 kişi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki bazı özel hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken, kavgaya karışanların yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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