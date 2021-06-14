Adıyaman'da iki grup arasında taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga: 5 yaralı

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.
Yeşilyurt Mahallesi'nde, iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada yaralanan 5 kişi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki bazı özel hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri, mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken, kavgaya karışanların yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz