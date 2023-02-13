YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman'da iki kardeşi enkazdan kurtaran gönüllüler yaşadıklarını anlattı

Adıyaman'da iki kardeşi enkazdan kurtaran gönüllüler yaşadıklarını anlattı

13.02.2023 14:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden 152 saat sonra Adıyaman'da iki kardeşin kurtarılmasını sağlayan gönüllüler yaşadıklarını anlattı.

Kent merkezindeki arama kurtarma çalışmalarına katılan Gölcük Tersanesi Komutanlığı, Sultangazi AFAD gönüllüleri, Şanlıurfa Karaköprü ve Ordu Fatsa belediyeleri ekipleri, Elitaş Mahallesi Mercan Sitesi'nin enkazından ses duydu.

Yaklaşık 8 saatlik çalışmanın ardından ulaşılan Rabia Kırmızı, depremin 152. saatinde enkazdan çıkarıldı. Ekipler, yaklaşık yarım saat sonra ise Rabia'nın ablası 28 yaşındaki Elif Kırmızı'yı da kurtardı.

Kurtarma çalışmasında yer alan tersane işçisi Murat Özkara, AA muhabirine, Gölcük Tersane Komutanlığından depremin 3. günü Adıyaman'a geldiklerini belirtti.

Kente gönüllü olarak geldiğini söyleyen Özkara, şunları dile getirdi:

"Fabrikalarımızdan komutanlarımızın, amirlerimizin direktifleri, yardımlarıyla buraya geldik. Adıyamanlı kardeşlerimize yardımcı olmak için. Cenazesi olan kardeşlerimize, ablalarımıza, abilerimize Allah yardımcı olsun. Dördüncü gününden itibaren Mercan Sitesi'nde enkaz çalışmalarına katıldık. Sağ olduğunu düşündüğümüz Elif, Rabia kardeşlerimizi 3 gün boyunca aradık. Şanlıurfa'dan, Ordu Fatsa'dan vinç operatörü arkadaşlarımızın yardımıyla aradık. Aynı zamanda Ermenistan'dan gelen yardım ekibinin büyük katkılarının yardımıyla Amerikan ekibinin büyük katkılarıyla bugün sonuca ulaştık."

Duygusal anlar yaşadıklarını ifade eden Özkara, "1999 yılında biz de depremde sevdiklerimizi enkazdan çıkardık, biz de enkazdan çıktık. Bugün de görev sırası bize geldi. Kardeşlerimiz çıktığında, kendi kardeşlerim, kendi evlatlarımmış gibi sevinip ağladım." diye konuştu.

Salih Toprak ise Şanlıurfa'dan gönüllü olarak gelebilmek için çok çaba sarf ettiğini dile getirdi.

Büyük bir deprem felaketi yaşandığına işaret eden Toprak, "Bizim gelişimiz Allah rızası için. Devletimizin başı sağ olsun, Allah milletimize sabır versin. Allah bize böyle günler bir daha yaşatmasın. Her şeyi devletten bekliyoruz. Herkes elini taşın altına koysun. Herkes elinden ne geliyorsa yardım etsin." ifadelerini kullandı.

Gülşen Sıldıroğlu da İstanbul Sultangazi AFAD gönüllüsü olduğunu ve salı günü kente geldiğini söyledi.

Enkazdan kurtardıkları her depremzede için inanılmaz mutlu olduklarını vurgulayan Sıldıroğlu, "Vatanın, milletin başı sağ olsun, kalanlara Allah sabır versin. Gönlüm, tamamen arama kurtarma çalışmaları bitene kadar buradan gitmek istemiyor. İnşallah daha nice canlar çıkartırız." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fransa’dan gelen sahra hastanesi, günde 100 hastaya hizmet verecekFransa’dan gelen sahra hastanesi, günde 100 hastaya hizmet verecek
Anahtar Kelimeler:
deprem Adıyaman kardeş

Adıyaman Namaz Vakitleri 14 Şubat Salı

İmsak
05:50
Sabah
07:11
Öğle
12:46
İkindi
15:43
Akşam
18:11
Yatsı
19:27

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler14 Şubat Salı

Arzu Eczanesi
Merkez
Fidan Eczanesi
Merkez
Kerem Eczanesi
Merkez
Nehir Eczanesi
Golbasi
Taş Eczanesi
Besni
İnan Eczanesi
Kahta
Peker Eczanesi
Sincik
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

Kahve tutkunları buraya! 40 yıllık dostunuzmuş gibi sevecek, yanınızdan ayırmayacaksınız

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Son yılların en gözde mutfak ürünü! Minimum yağ, maksimum lezzet...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.