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Adıyaman'da ikinci kattan düşen asansördeki iki işçi yaralandı

12.03.2022 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da ikinci kattan düşen asansördeki iki işçi yaralandı

Adıyaman'da asansörün ikinci kattan düşmesi sonucu iki işçi yaralandı.

Yeni Sanayi Mahallesi'nde Ayhan T. ile Mahmut Nebi Ö, tamir etmek için geldikleri iş yerindeki asansörün ikinci kattan düşmesi sonucu yaralandı.

İş yeri sahibinin ihbarıyla olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, Ayhan T. ile Mahmut Nebi Ö'yü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralı işçilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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