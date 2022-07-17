Adıyaman'da inşaatın 9. katından düşen işçi öldü

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde çalıştığı inşaatın 9. katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Çobanlı Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaatın 9. katında çalışan Fahri Ç. (56) dengesini kaybederek zemine düştü.

Bölgeye çağırılan 112 Acil Servis ekipleri, olay yerinde yaptıkları kontrolde, işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Fahri Ç'nin cenazesi Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın duyulmasının ardından bölgeye gelen işçinin yakınlarının ise gözyaşı döktüğü görüldü.

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