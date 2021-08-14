YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman'da inşaattaki asansör boşluğuna düşen bekçi ağır yaralandı

Adıyaman'da inşaattaki asansör boşluğuna düşen bekçi ağır yaralandı

14.08.2021 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da inşaattaki asansör boşluğuna düşen bekçi ağır yaralandı

Adıyaman'da yapımı devam eden binada asansör boşluğuna düşen bekçi ağır yaralandı.

Yeni Sanayi Mahallesi Flamingo Yolundaki inşaatta görev yapan bekçi Abdurrahman Durmuş, dengesini kaybederek 3. kattan asansör boşluğuna düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı Durmuş'u yarım saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Durmuş'un hayati tehlikesi sürüyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sel felaketinden yürek yakan detay! Kurtardığı kızın ailesiyle birlikte can vermişSel felaketinden yürek yakan detay! Kurtardığı kızın ailesiyle birlikte can vermiş
PARTNERDikkat! Erken emeklilik fırsatınız olabilirDikkat! Erken emeklilik fırsatınız olabilir
Adıyaman'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldüAdıyaman'da ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman

Adıyaman Namaz Vakitleri 14 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:04
Sabah
05:34
Öğle
12:37
İkindi
16:22
Akşam
19:29
Yatsı
20:53

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler14 Ağustos Cumartesi

Anadolu Eczanesi
Merkez
Saygı Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Merkez
Irmak Eczanesi
Besni
Çağlayan Eczanesi
Golbasi
Kuzey Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Ankara Valiliği: "Altındağ ilçemizdeki olaylar an itibarıyla sona ermiştir"

Ankara Valiliği: "Altındağ ilçemizdeki olaylar an itibarıyla sona ermiştir"

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Kars'ta otomobilin çarptığı bozayı telef oldu

Kars'ta otomobilin çarptığı bozayı telef oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.