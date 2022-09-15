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Adıyaman'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

15.09.2022 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Adıyaman'da gümrük kaçağı 46 cep telefonu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendiği motosiklet ile otomobili durdurdu.

Ekipler yaptıkları aramada, 46 gümrük kaçağı cep telefonu ile 9 batarya ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

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