Adıyaman'da kamyonette 78 düzensiz göçmen yakalandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kamyonette 78 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları kamyonette arama yaptı.

Araç içerisinde yakalanan 78 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Adıyaman Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz