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Adıyaman'da kamyonette 78 düzensiz göçmen yakalandı

03.10.2021 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da kamyonette 78 düzensiz göçmen yakalandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kamyonette 78 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları kamyonette arama yaptı.

Araç içerisinde yakalanan 78 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Adıyaman Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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