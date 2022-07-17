Adıyaman'da kamyonla çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kahta-Adıyaman kara yolunda Zeynal Gündüz idaresindeki 02 AAZ 212 plakalı otomobil, Arılı köy yolu ayrımı civarında 06 GC 5594 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada sürücü Gündüz ile otomobilde bulunan Zeynep, Hacı ve Filiz Gündüz yaralandı.

AFAD ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştıkları araçtan çıkartılarak Kahta ve Adıyaman'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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