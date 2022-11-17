Adıyaman'da karantinaya alınan mahallelerde kuduz aşısı çalışması sürüyor

Adıyaman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, 15 Kasım'da kuduz vakasına rastlandığı açıklanan Sümerevler ile Bahçecik mahallelerinde sokak hayvanlarına yönelik çalışma yapıyor.

Bu kapsamda 15 kişiden oluşan ekip, sahipsiz hayvanları yakalayarak kuduz aşısını yapıp, işaretleme gerçekleştiriyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği ekipleri ise sahipli hayvanları aşılama çalışmalarına başladı.

Veteriner hekim Yusuf Işık, AA muhabirine, 4 ekiple gece ve gündüz çalıştıklarını söyledi.

Çalışmaların büyük oranda tamamlandığını ifade eden Işık, "Şu ana kadar 2 mahallemizdeki 100'e yakın hayvana kuduz aşısı yaptık. Ekiplerimizle sahada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şu an için herhangi yeni bir vaka söz konusu değil." diye konuştu.

