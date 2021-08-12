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Adıyaman'da "Kentimizi geziyoruz projesi" start aldı

12.08.2021 12:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman'da "Kentimizi geziyoruz projesi" start aldı

Adıyaman Belediyesi'nin hayata geçirdiği "Kentimizi geziyoruz projesi" kapsamında kentteki inanç ve tarihi ören yerlerini görmeyen ve ziyaret edemeyen vatandaşlar için gezi programı düzenlendi.

Kentteki tarihi ören yerleri görmeyen, ziyaret edemeyen vatandaşların öncelikle kendi tarihlerinin tanıması için 33 mahalle muhtarlarıyla görüşen belediye yetkilileri, ilk gezi programı Cumhuriyet Mahallesinden başlattı.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, gazetecilere, 33 mahalledeki özellikle dezavantajlı vatandaşlara yönelik kentin antik kültürlerini ve değerlerimizi tanıma imkanı sunacaklarını söyledi.

Programın kendi tarihi tanıma noktasında önemli olduğunu anlatan Kılınç, "İnanç turizmi açısından Safvan Bin Muattal'ın türbesi, Kommagene Krallığı'na ait Nemrut Dağı, Eski Kahta Kalesi, Cendere Köprüsü, Perre Antik Kenti gibi birçok tarihi yerimiz var. Kendi insanımızın kendi değerlerini tanıması noktasında bu gezi programını düzenledik." diye konuştu.

Gezi programına katılan kadınlardan Betül Başaçık ise daha önce Nemrut Dağını ve ören yerlerini görmediğini söyledi.

Programa katılmanın mutluluğunu yaşayan Başaçık, "Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, Allah razı olsun burada kadın arkadaşlarımızda oralara gidip görme fırsatı yakalayacağız." dedi.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Abdurrahim Aydın da projenin oldukça faydalı olduğuna inandığını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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