Adıyaman'da öğretmenler ve öğrenciler Gazze yararına kermes düzenledi

Perre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen kermeste, öğretmenlerin ve öğrencilerin hazırladığı yemekler ve pastalar satışa sunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun düzenlenen kermesin hayırlı olmasını diledi.

Kentteki okullarda düzenlenen kermeslerde yaklaşık 4 milyon lira toplandığını ifade eden Tosun, "Filistin'e yardım kampanyalarımız ilimizde dalga dalga yayılmış, yıl başından önce aldığımız verilere göre 4 milyon liralık bir yardıma ulaşmıştır. Buradaki amacımız ve farkındalığımız Türk milleti olarak Filistin halkına destek olmaktır." dedi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, emeği geçen öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış da Filistin halkının yanında olduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

