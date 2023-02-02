Adıyaman'da okul çatılarına kurulan GES'lerde 2022'de 5 milyon liralık elektrik üretildi

Adıyaman'da 16 okulun çatısına kurulan Güneş Enerjisi Santrali'nde (GES) 2022'de 5 milyon liralık elektrik üretildi.

Avrupa Birliği finansal desteği ve Alman Kalkınma Bankası aracılığıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan "Geçici Koruma Altındaki Suriyelilere (GKAS) Ev Sahipliği Yapan İller İçin Temiz Enerji ve Enerji Verimliliği Önlemleri Projesi" kapsamında 40 milyon avroluk bütçenin bir kısmıyla Adıyaman ve Kahta ilçesindeki 16 okulun çatısına Şubat 2022'de fotovoltaik güneş panelleri kuruldu.

Bu kapsamda okullar kendi elektrik ihtiyacını karşılarken ihtiyaç fazlası üretim de Akedaş Elektrik Dağıtım AŞ'ye mahsuplaşma yoluyla satıldı.

Proje sayesinde 2022 yılında 5 milyon liranın üzerinde elektrik üretimi gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, AA muhabirine, projenin 11 il, 120 okul binası ve 3 arazide uygulandığını, bu illerden birinin de Adıyaman olduğunu belirtti.

Kentteki 16 okulun çatısına güneş enerji santrallerinin kurulumlarının 2021 yılının sonunda tamamlandığını, sistemin Şubat 2022'de devreye alındığını dile getiren Aşçı, "11 aylık süreçte ekonomiye katkısı 5 milyon liranın üzerinde. Bu çok büyük bir katkı, diğer ilçelerimizde de yaygınlaştırılması özellikle enerji tasarrufu açısından çok ciddi bir geri dönüşüm ortaya çıkaracaktır." dedi.

YÜZDE 25 ENERJİ TASARRUFU SAĞLANDI

Okulların hem kendi elektriğini ürettiğini hem de artan miktarın mahsuplaşma yoluyla satıldığını aktaran Aşçı, şöyle konuştu:

"Proje kapsamında sadece çatı üzeri güneş enerji santralleri değil aynı zamanda okullarımızın enerji verimliliği dönüşümleri ve arazi güneş enerji santralleri de yapılmaktadır. Adıyaman'da 2 okulumuzda enerji verimliliği dönüşümü yapılmış ve bu okullarımızda yıllık yaklaşık yüzde 25'lik bir enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Ayrıca ilimizde 2 arazide de arazi güneş enerji santrali kurulumu ile alakalı ihale süreçleri Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir. Bu projeyi kentimize kazandıran Milli Eğitim Bakanlığımıza, Valiliğimize ve yetkililere teşekkür ediyorum."

