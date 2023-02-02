YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adıyaman
  4. Adıyaman'da okul çatılarına kurulan GES'lerde 2022'de 5 milyon liralık elektrik üretildi

Adıyaman'da okul çatılarına kurulan GES'lerde 2022'de 5 milyon liralık elektrik üretildi

02.02.2023 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kent genelindeki 16 okulun çatısına kurulan güneş enerji santralleri sayesinde okulların elektrik ihtiyacı giderilirken ihtiyaç fazlası üretim de dağıtıcı firmaya satılıyor.

Adıyaman'da 16 okulun çatısına kurulan Güneş Enerjisi Santrali'nde (GES) 2022'de 5 milyon liralık elektrik üretildi.

Avrupa Birliği finansal desteği ve Alman Kalkınma Bankası aracılığıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan "Geçici Koruma Altındaki Suriyelilere (GKAS) Ev Sahipliği Yapan İller İçin Temiz Enerji ve Enerji Verimliliği Önlemleri Projesi" kapsamında 40 milyon avroluk bütçenin bir kısmıyla Adıyaman ve Kahta ilçesindeki 16 okulun çatısına Şubat 2022'de fotovoltaik güneş panelleri kuruldu.

Bu kapsamda okullar kendi elektrik ihtiyacını karşılarken ihtiyaç fazlası üretim de Akedaş Elektrik Dağıtım AŞ'ye mahsuplaşma yoluyla satıldı.

Proje sayesinde 2022 yılında 5 milyon liranın üzerinde elektrik üretimi gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Aşçı, AA muhabirine, projenin 11 il, 120 okul binası ve 3 arazide uygulandığını, bu illerden birinin de Adıyaman olduğunu belirtti.

Kentteki 16 okulun çatısına güneş enerji santrallerinin kurulumlarının 2021 yılının sonunda tamamlandığını, sistemin Şubat 2022'de devreye alındığını dile getiren Aşçı, "11 aylık süreçte ekonomiye katkısı 5 milyon liranın üzerinde. Bu çok büyük bir katkı, diğer ilçelerimizde de yaygınlaştırılması özellikle enerji tasarrufu açısından çok ciddi bir geri dönüşüm ortaya çıkaracaktır." dedi.

YÜZDE 25 ENERJİ TASARRUFU SAĞLANDI

Okulların hem kendi elektriğini ürettiğini hem de artan miktarın mahsuplaşma yoluyla satıldığını aktaran Aşçı, şöyle konuştu:

"Proje kapsamında sadece çatı üzeri güneş enerji santralleri değil aynı zamanda okullarımızın enerji verimliliği dönüşümleri ve arazi güneş enerji santralleri de yapılmaktadır. Adıyaman'da 2 okulumuzda enerji verimliliği dönüşümü yapılmış ve bu okullarımızda yıllık yaklaşık yüzde 25'lik bir enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Ayrıca ilimizde 2 arazide de arazi güneş enerji santrali kurulumu ile alakalı ihale süreçleri Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir. Bu projeyi kentimize kazandıran Milli Eğitim Bakanlığımıza, Valiliğimize ve yetkililere teşekkür ediyorum."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Boş evde yangın çıktıBoş evde yangın çıktı
Antalya'da otomobilde 3 kişinin cesedi bulunduAntalya'da otomobilde 3 kişinin cesedi bulundu
Tokat'ta yolcu otobüsünün devrildiği kazada ölen muavinin cenazesi defnedildiTokat'ta yolcu otobüsünün devrildiği kazada ölen muavinin cenazesi defnedildi
Anahtar Kelimeler:
Adıyaman ges

Adıyaman Namaz Vakitleri 3 Şubat Cuma

İmsak
06:00
Sabah
07:23
Öğle
12:46
İkindi
15:34
Akşam
17:59
Yatsı
19:16

Adıyaman Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Cuma

Tekdemir Eczanesi
Merkez
Öncel Eczanesi
Merkez
Beyza Eczanesi
Merkez
Önder Eczanesi
Golbasi
Umut Eczanesi
Besni
Hacettepe Eczanesi
Kahta
Tümünü Göster
Adıyaman ECZANELER
Adıyaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.